06 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

SON DAKİKA: Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok

Trabzonspor’un Beşiktaş maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde cezalı Edgar Ie'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Bruno Peres ve Gervinho kafilede yer almadı. Sakatlığını atlatan Danimarkalı golcü Andreas Cornelius ise kafileye dahil edildi. (TS spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak Trabzonspor'un kamp kafilesi açıklandı.

Bordo-mavililerde cezalı Edgar Ie ile birlikte sakatlıkları bulunan Bruno Peres ve Gervinho kadroya dahil edilmedi. Sakatlığını atlatan Andreas Cornelius ise kafilede yer aldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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