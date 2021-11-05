Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak Trabzonspor'un kamp kafilesi açıklandı.

Bordo-mavililerde cezalı Edgar Ie ile birlikte sakatlıkları bulunan Bruno Peres ve Gervinho kadroya dahil edilmedi. Sakatlığını atlatan Andreas Cornelius ise kafilede yer aldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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