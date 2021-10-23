Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Bordo mavililerde, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Anastasios Bakasetas'ın sakatlığı ile ilgili konuştu İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sezon başından beri sakatlıklar çok fazla etkilemedi. Tüm takımlar bu durumları yaşadı. Hamsik, geçen hafta yoktu ama oyun planımız aynı şekilde devam etti."

"Hamsik geçen hafta yoktu ama oyun sistemi aynı şekilde devam etti. Bakasetas bizim için anahtar bir oyuncu ama sporcu sağlığı önemli. Dün antrenman sonunda bir rahatsızlık hissetti. Risk almadık. Bir maç oynayıp uzun vadede kaybetmektense bu haftayı böyle geçtik."

"Cornelius baba oldu. Umarım bugün bize de ona da şans getirir. Hayatta başka değerler de var, aile var, sağlık var. Bunlar her şeyin önüne geçiyor."

"Fenerbahçe ve Göztepe'yle üst üste oynuyoruz. Formasyon olarak yakın takımlar. Geçen haftadan tekrarlarımız var. Hemen hemen aynı konu başlıkları var."

"Lider takıma yakışır bir skorla ayrılırsak bir zorlu virajı daha dönmüş olacağız."

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