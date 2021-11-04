TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!
Süper Lig'e oldukça etkili bir başlangıç yapan ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren bordo mavililerde, transfer harekatı devre arasında da devam edecek. Çalışmalarını sürdüren Fırtına, sezon başında da gündeme gelen Mert Çetin için yeniden devreye girdi. İşte detaylar...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bordo-mavililerde stoper arayışları başladı.
Fotomaç'tan Kemal Tamtürk'ün haberine göre; Trabzonspor'da gündeme gelen isim ise sezon başında da transfer listesinde olan Mert Çetin...
SÜRE ALAMIYOR
Kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da bu sezon sadece 2 maçta 44 dakika süre alan Mert Çetin, daha önce Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakmıştı.
Trabzonspor, Roma'nın 3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.
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