06 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!

Süper Lig'e oldukça etkili bir başlangıç yapan ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren bordo mavililerde, transfer harekatı devre arasında da devam edecek. Çalışmalarını sürdüren Fırtına, sezon başında da gündeme gelen Mert Çetin için yeniden devreye girdi. İşte detaylar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bordo-mavililerde stoper arayışları başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!

Fotomaç'tan Kemal Tamtürk'ün haberine göre; Trabzonspor'da gündeme gelen isim ise sezon başında da transfer listesinde olan Mert Çetin...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!

SÜRE ALAMIYOR

Kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'da bu sezon sadece 2 maçta 44 dakika süre alan Mert Çetin, daha önce Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mert Çetin için harekete geçti!

Trabzonspor, Roma'nın 3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.

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