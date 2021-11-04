Ara transfer için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi. 18 yaşında olan ve kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli'nin sezon sonunda Leverkusen ile kontratı bitiyor.