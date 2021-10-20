Trabzonspor U19 2-0 Zvijezda 09 (MAÇ SONUCU-ÖZET) UEFA Gençler Ligi

Trabzonspor U19 takımı ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zvijezda Bijeljina U19 takımını Tacettin ve Süleyman Cebeci'nin golleri ile 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti kolbastı ile kutladı.



FIRTINA'NIN RAKİBİ MIDTJYLLAND



UEFA Gençler Ligi'nde Zvijezda 09'u eleyerek ikinci tura yükselen U19 takımımızın rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

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