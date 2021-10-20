20 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor U19 2-0 Zvijezda 09 (MAÇ SONUCU-ÖZET) UEFA Gençler Ligi

Fırtına’nın gençleri durdurulamıyor!
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Gençler Ligi’nde Trabzonspor U19 takımı, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zvijezda 09’u rövanş maçında da 2-0 mağlup ederek Danimarka temsilcisi Midtjylland takımı ile eşleşti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor U19 takımı ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zvijezda Bijeljina U19 takımını Tacettin ve Süleyman Cebeci'nin golleri ile 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti kolbastı ile kutladı.

FIRTINA'NIN RAKİBİ MIDTJYLLAND

UEFA Gençler Ligi'nde Zvijezda 09'u eleyerek ikinci tura yükselen U19 takımımızın rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

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