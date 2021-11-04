06 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme müjdeyi verdi! Sezon sonunda...

Süper Lig'de ilk 11 haftayı namağlup lider geçen Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Ülkesinde bir radyo programına katılan Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme müjdeyi verdi! Sezon sonunda...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

2018 yılında transfer olduğu Trabzonspor'a geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Anthony Nwakaeme, bu sezon ilk 11 haftada gösterdiği 6 gol ve 2 asistlik performansla takımının namağlup zirvede yer almasına büyük rol oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme müjdeyi verdi! Sezon sonunda...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve bordo-mavililerin kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olurken; Nwakaeme taraftarları sevindirecek haberi kendisi verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme müjdeyi verdi! Sezon sonunda...

Ülkesinde yayın yapan Brila FM'e konuşan Nijeryalı oyuncu, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buraya geldiğim günden bu yana hayatım önemli ölçüde değişti. Son olarak Türkiye'deki insanlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak çok keyifliydi. Şampiyonluk yarışının içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Ligi zirvede bitirmeye hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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