TRABZONSPOR HABERLERİ

Ülkesinde yayın yapan Brila FM'e konuşan Nijeryalı oyuncu, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buraya geldiğim günden bu yana hayatım önemli ölçüde değişti. Son olarak Türkiye'deki insanlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak çok keyifliydi. Şampiyonluk yarışının içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Ligi zirvede bitirmeye hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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