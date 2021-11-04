TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme müjdeyi verdi! Sezon sonunda...
Süper Lig'de ilk 11 haftayı namağlup lider geçen Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Ülkesinde bir radyo programına katılan Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (TS spor haberi)
2018 yılında transfer olduğu Trabzonspor'a geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Anthony Nwakaeme, bu sezon ilk 11 haftada gösterdiği 6 gol ve 2 asistlik performansla takımının namağlup zirvede yer almasına büyük rol oynadı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve bordo-mavililerin kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olurken; Nwakaeme taraftarları sevindirecek haberi kendisi verdi.
Ülkesinde yayın yapan Brila FM'e konuşan Nijeryalı oyuncu, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buraya geldiğim günden bu yana hayatım önemli ölçüde değişti. Son olarak Türkiye'deki insanlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak çok keyifliydi. Şampiyonluk yarışının içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Ligi zirvede bitirmeye hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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