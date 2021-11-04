TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ı devirme planı belli oldu!

Beşiktaş'ın sezon başından itibaren oynadığı Süper Lig ve Avrupa maçlarının röntgenini çeken bordo-mavili teknik heyet, siyah-beyazlıların artılarını ve eksilerini, hem görsel hem de uygulamalı olarak antrenmanlarda oyunculara aktarılıyor. İdmanlarda Avcı'nın en çok üzerinde durduğu konular ise "Hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması" oldu.