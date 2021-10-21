Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Serdar Tatlı açıklaması! "Önemli olan..."
Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa kararını değerlendirdi. Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.
20 kulübün de Serdar Tatlı'nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini kaydeden Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Federasyonda da konuştuğumuzda Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Serdar Tatlı'nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.
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