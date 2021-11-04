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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı İstanbul'da kaybetmiyor!

Avcı’nın Fırtına’sı İstanbul’da kaybetmiyor!
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana bordo-mavililerde büyük bir çıkışın mimarı olan Abdullah Avcı'nın derbi karneleri ise özellikle deplasmanda kusursuz şekilde ön plana çıkıyor. Avcı, geçen sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, Galatasaray ile ise 1-1 berabere kaldı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile 7. karşılaşmasına çıkacak. 27 puanla lider olan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda daha da avantajlı duruma geçmek istiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz devinin, başarılı hocanın görevde bulunduğu sürede üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda ise genel olarak denge var. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde Fırtına, söz konusu rakipler karşısında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili takım, dış sahada oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 yenerken G.Saray ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, kendi evinde ise F.Bahçe'ye 1-0, G.Saray'a 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ise sahasında G.Saray ile 2-2 berabere kalırken F.Bahçe'yi 2-1 yendi.
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