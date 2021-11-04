Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken istatistik! İçeride Kartal dışarıda Fırtına...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maç öncesinde bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Kara Kartal bu sezon sahasında çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Fırtına ise aynı istatistiği deplasmanda sergilemeyi başardı. İşte detaylar...

Süper Lig'de, hafta sonu iç saha lideri Beşiktaş ile dış saha lideri Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü ve 20 puanla 4. sırada yer aldı. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken rakiplerine mağlup olmadı. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 4 gol gördü ve topladığı 16 puanla en yakın rakibine iç sahada 2 puanlık fark atarak ilk sırada yer aldı.

TRABZON EN SON GEÇEN SEZONUN 6. HAFTASINDA YENİLMİŞTİ

27 puanla ligde yenilgisiz yoluna devam eden bordo-mavililer hem iç sahada hem de dış sahada bu sezon yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 4 gol gördü ve 16 puan toplayarak bu alanda en yakın rakibine 5 puan fark attı. Fırtına en son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6 haftasında Fenerbahçe'den 3-1'lik skorla almıştı.

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