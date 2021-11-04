Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi Erkan Özdamar oldu!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor'u konuk edeceği müsabakayı ise Cüneyt Çakır yönetecek. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre derbi mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy...

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı mücadeleyi ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

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