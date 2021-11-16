TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Nwakaeme görüşmeleri sürüyor! İşte istediği maaş...
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Antony Nwakaeme'nin geleceği merak konusu. Bordo mavili takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun yönetimle görüşmeleri sürüyor. Öte yandan 32 yaşındaki Nijeryalı kanatın istediği maaş da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trabzonspor 'dan 1.5 milyon euro garanti para alan Nwakaeme'nin, bunu 2 milyon euroya çıkarmak istediği, her sezon için de 500 bin euro imza parası talebinde bulunduğu öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Karadeniz ekibine, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapma talebinde bulunan oyuncunun ayrıca bonusları olacak.
Böylesine başarılı bir ismi kadrosunda tutmak isteyen yönetim ise bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.
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