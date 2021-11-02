02 Kasım 2021, Salı

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor yoluna namağlup devam ediyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, 43 lig maçında 2.2 puan ortalamasıyla Beşiktaş teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i geride bıraktı. (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile resmen şahlandı. Kırılmadık rekor, yenilmedik rakip bırakmayan Karadeniz devi, Süper Lig'in zirvesine kuruldu ve yoluna namağlup olarak devam eden tek takım olmayı başardı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Avcı, geride kalan sürede rakiplerine kolay kolay geçit vermezken 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında gelen Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı; 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

92 PUAN TOPLADI
Süper Lig'de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması elde etti. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 85 puan toplayarak 1.90 puan ortalaması elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

GEÇEN SEZONA FARK ATTI
Geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

AVRUPA'YA TAŞIDI
Fırtına, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü bitirdi. Avcı döneminde 65 puan toplayan Karadeniz ekibi ligin dibinden gelerek Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

SÜPER KUPA'YI ALDI
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu tek kupayla tamamladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Fırtına daha sonra oynadığı 23 lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de 236 gündür yenilmeyen Avcı ve öğrencileri deplasmanda ise yenilmezlik rekoru kırarak rakiplerine boyun eğmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Karadeniz devi, bu sezon ise 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Bordo-mavili takım, 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 3 beraberlik aldı ve 27 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Fırtına ligde zirvede bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

371 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
12. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor, dış sahada 1 yılı aşkın süredir mağlubiyet yüzü görmedi. En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 372 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz devi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak 3 puan vermedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

EN ÇOK PUAN ALAN TAKIM
Bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982- 83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da bu seride kırmıştı. Fırtına, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım. 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını aldı.

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