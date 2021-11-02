TRABZONSPOR HABERLERİ - En iyisi Abdullah Avcı! Fatih Terim ve Sergen Yalçın...

92 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de son 1 yıl içinde oynanan 43 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 92 puan topladı ve maç başına 2.2 ortalama elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. 91 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması elde etti. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 85 puan toplayarak 1.90 puan ortalaması elde etti.