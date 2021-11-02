02 Kasım 2021, Salı

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Trabzonspor 2-5 Midtjylland (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor Midtjylland’a kaybetti!
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland ekibine sahasında 5-2 mağlup oldu. Bordo-mavililerin gollerini Emir Uzun kaydetti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric'ten geldi.

Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi.




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