02 Kasım 2021, Salı

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Avcı’dan Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Trabzonspor'un rekorlar sahibi hocası Abdullah Avcı durmak bilmiyor. Tecrübeli teknik adam, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyarette bulundu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspor'un Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Avcı, daha sonra Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette altyapı antrenörleri ile bir araya gelen Abdullah Avcı, yenilenen teknik koşulları ve altyapı hakkında bilgi aldı.
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