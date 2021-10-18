TRABZONSPOR HABERLERİ - Anastasios Bakasetas Fırtına'ya servet kazandırdı!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Bakasetas, gecenin kahramanı oldu. 3 milyon Euro'ya transfer olan Yunan oyuncu, bordo mavili takıma golleriyle servet kazandırdı. İşte detaylar... | TS haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip liderliğe yükselirken, Anastasios Bakasetas attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu. Biri frikikten olmak üzere attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan Yunan futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 7 gole ulaştı.
Gol krallığında zirveye yerleşen Bakasetas ayrıca Trabzonspor'da 2007-08 sezonundan bu yana Fenerbahçe'ye frikik golü atan ilk futbolcu oldu.
Ligde oynadığı 9 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı veren Bakasetas attığı gollerle kulübüne servet kazandırdı.
Sabah gazetesinin haberine göre yıldız futbolcu skor performansıyla 13 milyon 750 bin euro'nun kulübe girmesini sağladı.
28 yaşındaki futbolcu Ocak ayında Alanyaspor'dan 3 milyon euro'ya transfer edilmişti.
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