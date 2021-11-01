01 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Süper Lig'in 27 puanla lideri Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında daha geniş bir kadroya sahip olmak için temaslarını sıklaştırdı. Fırtına'nın listesinde Süper Lig takımlarından Sivassporlu Uğur Çiftçi ve Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Davidson bulunuyor. Fırtına, iki transferi de ocak ayında bitirmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre, 8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

AKLI TRABZONSPOR'DA

Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

FIRTINA'NIN SOLUNA DAVIDSON

Fırtına'da Gervinho'nun sakatlığının ardından sol kanat arayışlarına başlayan Fırtına'da gündem Alanyaspor'un yıldızı Davidson...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Bordo-mavililer; Bakasetas ve Siopis transferlerinde Alanyaspor yönetimi ile yürütülen ikili ilişkileri kullanılarak Sambacı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Değeri 3 milyon 800 bin Euro olan yıldız futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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