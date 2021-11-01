TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...
Süper Lig'in 27 puanla lideri Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında daha geniş bir kadroya sahip olmak için temaslarını sıklaştırdı. Fırtına'nın listesinde Süper Lig takımlarından Sivassporlu Uğur Çiftçi ve Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Davidson bulunuyor. Fırtına, iki transferi de ocak ayında bitirmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor.
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre, 8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.
Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.
AKLI TRABZONSPOR'DA
Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
FIRTINA'NIN SOLUNA DAVIDSON
Fırtına'da Gervinho'nun sakatlığının ardından sol kanat arayışlarına başlayan Fırtına'da gündem Alanyaspor'un yıldızı Davidson...
Bordo-mavililer; Bakasetas ve Siopis transferlerinde Alanyaspor yönetimi ile yürütülen ikili ilişkileri kullanılarak Sambacı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.
Değeri 3 milyon 800 bin Euro olan yıldız futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...