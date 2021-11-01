TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Uğur Çiftçi ve Davidson...

Süper Lig'in 27 puanla lideri Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında daha geniş bir kadroya sahip olmak için temaslarını sıklaştırdı. Fırtına'nın listesinde Süper Lig takımlarından Sivassporlu Uğur Çiftçi ve Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Davidson bulunuyor. Fırtına, iki transferi de ocak ayında bitirmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet 3 beraberlik olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer devre arasında kadrosunu genişletmenin planlarını yapıyor.

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre, 8+3 kuralı nedeniyle kadrosuna Türk sol bek katmak isteyen Trabzonspor'da gündemdeki ilk isim Sivasspor'un 29 yaşındaki yıldızı Uğur Çiftçi.

Sivasspor ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı talimatı verdi.

AKLI TRABZONSPOR'DA Uğur Çiftçi'nin de Trabzonspor'a transfer olmak istediği bu nedenle kulübünden kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

FIRTINA'NIN SOLUNA DAVIDSON Fırtına'da Gervinho'nun sakatlığının ardından sol kanat arayışlarına başlayan Fırtına'da gündem Alanyaspor'un yıldızı Davidson...