18 Ekim 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Bruno Peres'in sağlık durumu ile ilgili açıklama! İşte detaylar...

Nwakaeme ve Bruno Peres’in sağlık durumu belli oldu.
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede sakatlık yaşayan Bruno Peres ile Nwakaeme'nin sağlık durumu belli oldu. İşte detaylar...

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! Şimdiden kabullenmeye başladı F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Şimdiden kabullenmeye başladı"
Fırtına’da Avcı etkisi! Yükseliş sürüyor Fırtına'da Avcı etkisi! Yükseliş sürüyor
İşte Trabzon yerel basınında derbinin yankıları! İşte Trabzon yerel basınında derbinin yankıları!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör