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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'da indirim yok

Uğurcan Çakır’da indirim yok
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Uzun süredir Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için kulübe henüz yeterli bir teklif gelmemişti. Son olarak Marsilya ve Valencia, 25 yaşındaki eldiven için sıraya girdi. İki kulüp Uğurcan'ı devre arası istiyor. Ancak bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında süper kalecisini bırakmayı düşünmüyor.

Uzun süredir Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için kulübe henüz yeterli bir teklif gelmemişti. Son olarak Marsilya ve Valencia, 25 yaşındaki eldiven için sıraya girdi. İki kulüp Uğurcan'ı devre arası istiyor. Ancak bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında süper kalecisini bırakmayı düşünmüyor. Sezon sonu ise yine 20 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.
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