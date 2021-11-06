07 Kasım 2021, Pazar
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Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
📺 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
⚽ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny
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