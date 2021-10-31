31 Ekim 2021, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı durdurulamıyor!

Avcı’nın Fırtına’sı durdurulamıyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelen büyük çıkış devam ediyor. Bordo-mavililer Avcı ile birlikte son 23 maçta kaybetmedi. Ayrıca tecrübeli hoca geçen sezondan bu yana takımının başında çıkmış olduğu 43 lig maçında 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile durdurulamıyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı.

Trabzonspor bu süreçte 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Özellikle yenilgisiz ilerleyiş gözlerden kaçmıyor.

236 GÜNDÜR KAYBETMİYORLAR

Trabzonspor, ligde tam 236 gündür kaybetmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, bu sezon ise ilk 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlik ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
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