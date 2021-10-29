Trabzonspor Rizespor maçının ardından Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Taraftar bugün bana güzel bir duygu yaşattı. Bu şehir, duyguları yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak." derken, 12. haftada Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili "Beşiktaş maçı var, sonra 3. milli ara olacak. Oraya sağlıklı girmek istiyoruz. Beşiktaş maçı da 3 puanlık maç, geçen senenin şampiyonu, bizim bir ivmemiz var. Bakacağız, keyfini çıkararak hazırlanacağız." yorumunu yaptı.

Trabzonspor evinde Rizespor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı konuştu.



İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:



Notlar, maçla ilgili yaşadıklarımız, rakamlar, kazanmak, karışık duygular... Gervinho sakat, çok sağlıklı durmuyor gibi, çapraz bağ kopmuş gibi, umarım değildir. Taraftarlarımız destek vermeye devam ediyor, mutlu ediyor. Bu şehir, duyguları çok yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Oyuncuya ve takıma pozitif desteğe, itmeye devam etsinler. Bu takım iyi şeyler yapıyor, yakaladığımız ivme bu. Her takımın kaliteli oyuncuları var. Rizespor'un 4 puanı var ama 12-13 puanı da olabilirdi. 3 hafta önce Galatasaray maçında penaltıyı atsa kazanıyordu, önde yetenekli oyuncu grubu var. Bu ligde geri düşüp çevirmek kolay değil, 3. kez oyuncularım başarıyor. 2 tanesi büyük takımlara karşı, geri dönmek biraz sabır, sakinlik ve oyun disiplinine sadık kalmak. Geri düştükten sonra formasyonu değiştirdik, 7-8 tane kağıt değiştirdik. Vazgeçmeden devam ettiler, oyun disiplinine sadık kaldılar. Hiçbir oyun kolay olmayacak ligde. Cuma akşamı kazandık, mutluyuz. Bakasetas ve Nwakaeme'nin süresi, sakatlanmadan onları götürmeye çalışıyoruz. Beşiktaş maçı var, sonra 3. milli ara olacak. Oraya sağlıklı girmek istiyoruz. Beşiktaş maçı da 3 puanlık maç, geçen senenin şampiyonu, bizim bir ivmemiz var. Bakacağız, keyfini çıkararak hazırlanacağız.



Trabzonspor'dan teklif aldığımda analizi yaptım ve sunumu başkan ile yönetim kuruluna yaptım. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Uğurcan. Şampiyonluk isteyen bir takımda bunun olmaması lazımdı. Büyük takımın öne geçip, 32 puan verme gibi durumu olmaması lazım. Geçen sene takım savunmasında önemli mesafe kat ettik. Deplasmanda daha maç kaybetmedik, birçok rekor kırılıyor. Bu sene hücum opsiyonumuz daha fazla ama savunma duruşunu nasıl alacağımız da önemli. Sakinlik, sabır ve destek bekliyorum. Namağlubuz, ligin tepesindeyiz, devam edeceğiz. Dalgalanmalar olacak, bazen kaybedeceğiz de ama böyle gitmek ve destek görmek mutlu ediyor.



Mesleki anlamda çok güzel duygular. Kasım 10'da 1 seneyi dolduracağım. Seviyorum bu şehri, bu yörenin insanıyım. Birbirimize karşılıklı iyi geldik. Bir teknik adamın, futbolcunun taraftarın önünde böyle onore edilmesi sorumluluğumuzu arttırıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Davet etmiştim, geldiler. Milli ara sonrasında yüzde 100'e çıkıyor. Onların olması bizi ileri itecek.





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