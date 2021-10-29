29 Ekim 2021, Cuma
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Rizespor, 22. dakikada penaltıdan Djokovic'in attığı golle öne geçerken, Trabzonspor'un galibiyet sayılarını 43. dakikada penaltıdan Djaniny ile 73. dakikada Nwakaeme kaydetti.
Karşılaşmada sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Öte yandan Fildşili yıldız Gervinho, karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan ve 8 galibiyet, 3 beraberlik performansıyla puanını 27 yapan Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini alan Rizespor ise 4 puanla ligin dibinde kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile dev maçta karılaşacakken, Rizespor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça taşırken (12 galibiyet, 11 beraberlik), evinde oynadığı maçlardaki kaybetmeme serisini 11 maça yükseltti (7 galibiyet, 4 beraberlik).
Bordo-mavililer ayrıca, Rizespor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı tarihindeki en uzun seriyi yakaladı [8 galibiyet, 2 beraberlik]
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde Rizespor'u konuk ettiği maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü [6 galibiyet, 2 beraberlik].
Trabzonspor 2-1 Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek puanı 27'e yükseltti ve zirvedeki yerine sağlamlaştırdı. Bordo-mavililerin gollerin Djaniny (p), Nwakaeme kaydederken, Rizespor'un tek golü penaltıdan Djokovic'ten geldi.
üper Lig'in 11. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1'lik skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Rizespor, 22. dakikada penaltıdan Djokovic'in attığı golle öne geçerken, Trabzonspor'un galibiyet sayılarını 43. dakikada penaltıdan Djaniny ile 73. dakikada Nwakaeme kaydetti.
Karşılaşmada sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Öte yandan Fildşili yıldız Gervinho, karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan ve 8 galibiyet, 3 beraberlik performansıyla puanını 27 yapan Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini alan Rizespor ise 4 puanla ligin dibinde kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile dev maçta karılaşacakken, Rizespor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça taşırken (12 galibiyet, 11 beraberlik), evinde oynadığı maçlardaki kaybetmeme serisini 11 maça yükseltti (7 galibiyet, 4 beraberlik).
Bordo-mavililer ayrıca, Rizespor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı tarihindeki en uzun seriyi yakaladı [8 galibiyet, 2 beraberlik]
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde Rizespor'u konuk ettiği maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü [6 galibiyet, 2 beraberlik].
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