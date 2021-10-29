29 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Rizespor maçında Gervinho sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi

Fırtına’da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk etti. Bordo-mavililerde Hamsik'in pasında hareketlenen Gervinho bir anda yerde kalınca oyuna devam edemedi. 11. dakikada Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasını oyun alanında tutmak isteyen Gervinho, topa vurduğu anda kendisini yere bıraktı. Acı içinde kalan Fildişili yıldız, oyuna devam edemedi.

Sedye ile sahadan çıkartılan Gervinho, yerini Cornelius'a bıraktı.


İŞTE O ANLAR






Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...


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