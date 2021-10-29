29 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya kötü haber! Edgar Ie Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

Fırtına’ya kötü haber! Derbide cezalı duruma düştü
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında Edgar gördüğü sarı kartın ardından Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'a Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber geldi.

Rizespor maçında 21. dakikada penaltıya sebep olduğu için sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor ile Beşiktaş, 6 Kasım Cumartesi günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.


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