29 Ekim 2021, Cuma

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Rizespor Trabzonspor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Rizespor Trabzonspor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, Edgar Ie'nin eline çarpan top sonrası VAR kararıyla penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım, mücadelenin 21. dakikasında Edgar Ie'nin elle oynadığı gerekçesiyle VAR kararı sonrası penaltı kazandı.

Rizespor'da topun başına geçen Djokovic, 22. dakikada kullanılan penaltıda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Öte yandan penaltı kararı sonrası sarı kart gören Edgar Ie, 12. haftada oynanacak Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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