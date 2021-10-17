17 Ekim 2021, Pazar
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Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marek Hamsik'ten kötü haber! Tesislerden ayrıldı...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde ikinci sırada bulunan bordo mavililer, bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fırtına'ya mücadele öncesinde Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Slovak yıldız sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı ve tesislerden ayrıldı.
Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Ligde zirve yarışında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde bordo mavili takımda flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce bu maçta oynayıp oynayamayacağı belli olmayan Marek Hamsik, mücadeleye saatler kala maç kadrosuna alınmadı. Bu kararın üzerine Slovak futbolcu tesislerden ayrıldı.
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