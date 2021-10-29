TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızları Nwakaeme ve Bakasetas'ın son durumları belli oldu!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas isimleri ön plana çıkıyor. Bordo mavililerin iki yıldızı, son lig maçında Göztepe ile oynanan karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Fırtına'nın başarılı iki oyuncusundan haber var. İşte detaylar...
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisi olarak da adlandırılan maç öncesinde Fırtına'nın iki yıldızı Nwakaeme ve Bakasetas'tan haber var. Rize maçının hazırlıkları tamamlanan bordo mavililerde son idmana sakatlığı bulunan Peres katılmazken, Nwakaeme ise ayrı çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Trondsen ve Bakasetas ise takıma katıldı. 28 yaşındaki Yunan maestronun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Futbolcular kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.
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