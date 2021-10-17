17 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından kolbastı şov!

Maç sonu kolbastı! Derbiyi böyle kutladılar...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavilielerin gollerini Bakasetas (2), Yusuf Sarı kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü Rossi'den geldi. Zorlu karşılaşmanın ardından zirvenin yeni sahibi olan Trabzonspor'da tüm futbolcular gelenekselleşmiş kolbastı oyunu ile galibiyeti kutladı. (TS spor haberleri)

Süper Lig 'in 9. haftasının sonucu en merak edilen maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer liderliği almak için, Kanarya ise zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkarken, dev düellonun kazananı Fırtına oldu. Trabzonspor henüz 3. dakikada Diego Rossi'nin golüyle kendi sahasında geriye düşse de 23'te Kim Min-Jae'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla oyunun kontrolünü eline aldı.

25'te Bakasetas'ın frikiki ile beraberlik geldi, 87'de Yunan yıldız penaltıdan Fırtına'yı öne geçirdi. 90'da ise Yusuf Sarı attığı golle maçın skorunu belirledi.

Dev maçı Trabzonspor kazanıp, liderliğe yükselirken, son düdüğün ardından da Medical Park Stadyumu'nda büyük sevinç yaşandı. Bordo-Mavili futbolcular sahanın ortasında Trabzonspor yöresine ait Kolbastı oyununu oynadı. Taraftarlar da bu anlara alkışlarla eşlik etti.


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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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