Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Maçın VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Maçın VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak.

Maçın orta hakem olarak ise Ali Şansalan düdük çalacak.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ