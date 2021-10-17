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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Maçın VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Maçın VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak.

Maçın orta hakem olarak ise Ali Şansalan düdük çalacak.

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