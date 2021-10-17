17 Ekim 2021, Pazar

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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde sezonun rekoru kırılacak! Medical Park Stadı'nda...

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Ligde ilk 2 sırada bulunan iki takım liderlik mücadelesi verecek. Heyecanla beklenen maça, Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı hazır. Karşılaşmada sezonun rekoru kırılacak. İşte detaylar...

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde sezonun rekoru kırılacak! Medical Park Stadı’nda...
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de liderlik maçında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak Trabzonspor 'da tribün desteği tam olacak. Özellikle maçın biletine yoğun ilgi gösterildi. Satışa çıkarılan biletlerin sadece 1 saat içinde tükendiği bildirildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde sezonun rekoru kırılacak! Medical Park Stadı’nda...

Milliyet'in haberine göre; Medical Park Stadı'nda tribünlerde 20 bin taraftar olması bekleniyor. Aynı zamanda taraftar grupları kritik mücadeleyi hep birlikte izleyecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde sezonun rekoru kırılacak! Medical Park Stadı’nda...

Aynı tribünde oturacak taraftar grupları liderlik maçında takımlarını hep birlikte destekleyecek. Böylece bu sezon iç sahada en yüksek taraftar sayısına da ulaşılmış olunacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde sezonun rekoru kırılacak! Medical Park Stadı’nda...

40 bin kişilik statta pandemi nedeniyle yüzde 50 kuralından dolayı yarı yarıya bilet satışı yapılıyor. Daha önce ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçına tribünde 13 bin 500 taraftar gelmişti.

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