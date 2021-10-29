29 Ekim 2021, Cuma

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İşte Trabzonspor'un Rizespor maçında penaltı kazandığı pozisyon!

İşte Trabzonspor’un penaltı kazandığı pozisyon!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden lider Trabzonspor, ilk yarının sonlarına doğru penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Yannick Bolasie'nin Rizespor ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında Djokovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, devreyi bu skorla kapatmanın hesaplarını yaparken; Hamsik'in şutunda top Aminu'nun eline çarptı ve Trabzonspor penaltı kazandı.

Djaniny'nin gole çevirdiği vuruş sonrası skor 1-1 oldu.

İşte penaltı pozisyonu;



*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

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