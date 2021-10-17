17 Ekim 2021, Pazar

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Abdullah Avcı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Abdullah Avcı’dan derbi yorumu! Mutlu etmek istiyoruz
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu öncesi bordo mavililerde, Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Oyun planında bir değişiklik yok, Marek'siz de oynamak gerekiyor. Oyunu kaliteleri yakın olmalı, bunun için kadro kuruyoruz."

"Rakip takım Süper Lig'de farklı formasyon oynayan bir ekip, ileride pres yapan bir ekip. Oradan nasıl çıkabiliriz, nasıl hücumu düşünebiliriz onu hafta içi çalıştık"

"Biz sezon sonuna kadar, yarışı önde götüren bir ekip olmak istiyoruz. Bütün Trabzonsporluların gurur duyacağı bir ekip olmak istiyoruz. Mutlu etmek istiyoruz."

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