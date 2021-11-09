Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'a PFDK şoku!

Son dakika spor haberleri: TFF resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan sevkler şu şekilde:



1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu VALENTIN EYSSERIC'in 05.11.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi CÜNEYT YALINKILIÇ'ın 05.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi FATİH HAKAN AVŞAR'ın 08.11.2021 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu YALÇIN KAYAN'ın 07.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 07.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.11.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 ve 6/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.11.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi yarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın 07.11.2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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