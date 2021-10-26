26 Ekim 2021, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın gözü yeni rekorda! 1978-1979 sezonunda...

Avcı’nın gözü yeni rekorda! 1978-1979 sezonunda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 10 haftanın ardından liderliğini sürdüren Trabzonspor hem sergilediği futbolla hem de aldığı sonuçlarla fark yaratmaya devam ediyor. Bordo-mavililer oynadığı son 22 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmezken kulüp tarihinin en yüksek rekoru ise 1978-1979 sezonunda 29 maçlık seri olarak öne çıkyor. (TS spor haberleri)

Sezona müthiş başlayan ve 10 maç sonunda liderlik koltuğuna kurulan Trabzonspor, en yakın rakibine 4 puan fark attı. Abdullah Avcı yönetiminde emin adımlarla yoluna devam eden Fırtına'nın bu başarısı, Avrupa'nın üst düzey liglerine bakıldığında daha da anlam kazanıyor. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da aynı başarıyı gösterebilen sadece 4 kulüp var. Bunlar; Liverpool, Milan, Napoli ve Freiburg...

SADECE 2 LİDER VAR

Premier Lig'de Liverpool, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan topladı ve Chelsea'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. İtalya'da Milan ile Napoli 9 hafta sonunda 25'er puanda zirveyi paylaşıyor. Bundesliga'da sezonun flaş takımı Freiburg ise 5 galibiyet, 4 beraberlikle 3.'lük koltuğunda oturuyor. Yenilgisiz 5 ekip arasında liderlik koltuğunda oturan sadece iki ekip var; Trabzonspor ile Napoli.

YENİ BİR REKOR GELEBİLİR

Süper Lig'de geçen sezondan bu yana toplamda 22 karşılaşmada bileği bükülmeyen Karadeniz ekibinin, kulüp tarihindeki en uzun serisi, 1978/1979'daki 29 maçlık kaybetmeme serisi.
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