TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Bakasetas gelişmesi! Rizespor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, bu sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 10 haftanın ardından ligin zirvesinde bulunmayı başaran bordo mavililer, bu neticenin en büyük mimarlarından birisi de Bakasetas. Bu performansın ardından Yunan 10 numara için, İspanya La Liga ve İtalya Serie A ekiplerinin harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...