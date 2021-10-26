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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Bakasetas gelişmesi! Rizespor maçında oynayacak mı?

Fırtına’da Bakasetas gelişmesi! Rizespor maçında oynayacak mı?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 Giriş Tarihi: 26.10.2021

Trabzonspor süper yıldızı Bakasetas, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. İşte son detaylar...(TS spor haberleri)

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bakasetas, 11. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor.

İzinli olduğu için takımla idmana çıkmayan ancak tedavisini de aksatmayan Yunan on numaranın yarın takıma katılması bekleniyor.
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