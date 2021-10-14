15 Ekim 2021, Cuma

SÜPER LİG

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

Süper Lig'de 9. hafta nefes kesen bir maça sahne olacak. Ligde ilk 8 haftada ilk 2 sıraya yerleşen Fenerbahçe ve Trabzonspor, Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Mücadele rekabet açısından üst düzey olduğu kadar, Abdullah Avcı ve Vitor Pereira arasında taktiksel olarak da bir savaşa dönüşecek. İşte detaylar...

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

TRABZONSPOR CEPHESİ...

Trabzonspor 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmaya kararlı. Ancak 6 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor.

Fırtına'da Dorukhan, Koita, Abdülkadir Parmak, Serkan ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları devam ediyor. Hamsik'in durumu ise bugün belli olacak.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

AVCI SİFTAH PEŞİNDE

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kendi sahasında hiç büyük maç kazanamadı. G.Saray ve F.Bahçe'ye kaybeden Avcı bu kez mutlak kazanmak istiyor.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

BİLETLER 1 SAATTE BİTTİ

Derbi için satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet 1 saat içinde tükendi. 20 bin taraftar, Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

FENERBAHÇE CEPHESİ...

Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe'de Vitor Pereira milli takımda gol atan formda Serdar Dursun'u ve iyileşen Tisserand'ı ilk 11'de sahaya sürebilir...

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

GÖREV VEREBİLİR

Vitor Pereira, Letonya maçında golümüzü atan Serdar Dursun'la idmanda özel olarak ilgilendi. Golcü futbolcu derbiye ilk 11'de başlayabilir.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

TISSERAND HAZIR

Tisserand idmanlarda hazır görünüyor. F.Bahçe daha önce Szalai-Kim-Tisserand ile 4 maçta sadece 1 gol yedi. Bu üçlü Trabzon'da da sahnede olabilir.

SPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde akıl oyunları! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira...

SERDAR'A ÖZEL GÖZLÜK

Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz düz koşulara başladı. Tecrübeli stoper derbide görev verilirse, özel bir gözlükle sahaya çıkacak.

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