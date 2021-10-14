14 Ekim 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan Marek Hamsik ile ilgili açıklama geldi!

Trabzonspor’dan Marek Hamsik açıklaması...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in son durumu merakla bekleniyordu. Milli takımda sakatlanan hamsik ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yapıtığı açıklama ile Marek Hamsik'in sağlık durumu hakkında detayları paylaştı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Marek Hamsik F.Bahçe maçında oynayacak mı? Marek Hamsik F.Bahçe maçında oynayacak mı?
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu!
Camia kenetlendi! Tek yol 3 puan Camia kenetlendi! Tek yol 3 puan
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör