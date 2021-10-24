TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten büyük fedakarlık! Göztepe maçı öncesi...
Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik'ten büyük bir fedakarlık geldi. Ülkesi Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan ve Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, maç öncesi hafif ağrıları bulunmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek mutlaka oynamak istediğini belirtti. Görüşme sonrası Hamsik, İzmir ekibiyle oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. (TS spor haberi)
Bordo-mavili ekibin yıldızı Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusu hafif ağrıları bulunmasına rağmen maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Önemli bir fedakarlık yapan Hamsik, Avcı'ya bu maçta mutlaka oynamak istediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı da sağlık heyetinden onayı aldıktan sonra Marek Hamsik'i 11'de sahaya sürdü.
34 yaşındaki futbolcu, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür ile birlikte atakları organize etti. Maç sonunda teknik direktör Avcı'dan alkışı aldı.
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