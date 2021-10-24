24 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten büyük fedakarlık! Göztepe maçı öncesi...

Hamsik’ten büyük fedakarlık! Göztepe maçı öncesi...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik'ten büyük bir fedakarlık geldi. Ülkesi Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan ve Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, maç öncesi hafif ağrıları bulunmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek mutlaka oynamak istediğini belirtti. Görüşme sonrası Hamsik, İzmir ekibiyle oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. (TS spor haberi)

Bordo-mavili ekibin yıldızı Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusu hafif ağrıları bulunmasına rağmen maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Önemli bir fedakarlık yapan Hamsik, Avcı'ya bu maçta mutlaka oynamak istediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı da sağlık heyetinden onayı aldıktan sonra Marek Hamsik'i 11'de sahaya sürdü.

34 yaşındaki futbolcu, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür ile birlikte atakları organize etti. Maç sonunda teknik direktör Avcı'dan alkışı aldı.

Toroğlu yorumladı! Jahovic'e yapılan hareket penaltı mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Toroğlu yorumladı! Jahovic’e yapılan hareket penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Jahovic'e yapılan hareket penaltı mı?
Abdullah Avcı: Yolumuz güzel bir yol! Abdullah Avcı: Yolumuz güzel bir yol!
Fırtına İzmir’de 3 puanı kaptı! Fırtına İzmir'de 3 puanı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör