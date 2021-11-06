07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR'ı Suat Arslanboğa oldu

Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede VAR'da Suat Arslanboğa'nın görev yapacağı açıklandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelenin VAR'ı belli oldu. TFF, Beşiktaş - Trabzonspor maçında VAR'da Suat Arslanboğa'nın, AVAR'da ise Erkan Engin'nin görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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