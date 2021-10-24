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TRABZONSPOR HABERLERİ Dorukhan Toköz 6 ay sonra

Dorukhan 6 ay sonra
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Karadeniz ekibinin sezon başı transferlerinden Dorukhan Toköz, F.Bahçe karşılaşmasında Bruno Peres'in sakatlığı sonrası oyuna dahil olmuştu. Dün Abdullah Avcı tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Dorukhan geçen sezon 1 Mayıs'ta Beşiktaş formasıyla Hatayspor'a karşı 11'deydi. 6 ay sonra maça başlayan kadroya girmeyi başardı.

Karadeniz ekibinin sezon başı transferlerinden Dorukhan Toköz, F.Bahçe karşılaşmasında Bruno Peres'in sakatlığı sonrası oyuna dahil olmuştu. Dün Abdullah Avcı tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Dorukhan geçen sezon 1 Mayıs'ta Beşiktaş formasıyla Hatayspor'a karşı 11'deydi. 6 ay sonra maça başlayan kadroya girmeyi başardı.
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