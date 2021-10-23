Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerde, Abdullh Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Bugün harika bir atmosfer vardı, bunun olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika baskıyla başladılar. Topa hakim olup, oyunu elimizde tuttuk. İkinci yarıdaki oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Sakatlıklar bu işin içinde var. Oyun disiplini ve beraber hareket ederek istediğimizi aldık. Buradan kazanıp dönmek son derece önemliydi. Kazanarak dönmek, böyle bir haftadan çok önemli. Yolumuz güzel bir yol" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavililerin 1-0 kazandığı Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Birkaç haftadır kadroda değişiklikler yaşıyoruz. Bugün harika bir atmosfer vardı, bunun olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika baskıyla başladılar. İlk 15 dakika saha içinde yanlış pozisyon aldık. Oyunun anlarını doğru oynayamadık. 15. dakikadan sonra bekte üçlüye döndük. 2-3-5 formasyonunu sahada uyguladık. Baskıyı kırıp topa hakim olduk. İkinci yarı oyuna Berat ve Siopis'i oyuna aldık. Topa hakim olup, oyunu elimizde tuttuk. İkinci yarıdaki oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Sakatlıklar bu işin içinde var. Oyun disiplini ve beraber hareket ederek istediğimizi aldık. Buradan kazanıp dönmek son derece önemliydi. Kazanarak dönmek, böyle bir haftadan çok önemli. Yolumuz güzel bir yol.

"Cuma günü oynayacağımız Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onların sabrını, desteğini istedik. Oyuncularım, dışarıda kalanlar, kulübedekiler... Güzel duygu yaşıyoruz."

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, Göztepe'ye başarılar diliyorum. Maestro'nun sözlerine teşekkür ederiz, yeni geldi. Cesaretli ve baskılı oyun oynatmaya çalışıyor. Herkes dersine çalışıyor ve oynatmaya çalışıyoruz. Oyunu daha doğru oynamaya çalıştık."

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