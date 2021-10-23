Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Göztepe maçı sonrası konuştu! "Yolumuz güzel bir yol"
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerde, Abdullh Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Bugün harika bir atmosfer vardı, bunun olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika baskıyla başladılar. Topa hakim olup, oyunu elimizde tuttuk. İkinci yarıdaki oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Sakatlıklar bu işin içinde var. Oyun disiplini ve beraber hareket ederek istediğimizi aldık. Buradan kazanıp dönmek son derece önemliydi. Kazanarak dönmek, böyle bir haftadan çok önemli. Yolumuz güzel bir yol" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavililerin 1-0 kazandığı Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Birkaç haftadır kadroda değişiklikler yaşıyoruz. Bugün harika bir atmosfer vardı, bunun olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika baskıyla başladılar. İlk 15 dakika saha içinde yanlış pozisyon aldık. Oyunun anlarını doğru oynayamadık. 15. dakikadan sonra bekte üçlüye döndük. 2-3-5 formasyonunu sahada uyguladık. Baskıyı kırıp topa hakim olduk. İkinci yarı oyuna Berat ve Siopis'i oyuna aldık. Topa hakim olup, oyunu elimizde tuttuk. İkinci yarıdaki oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Sakatlıklar bu işin içinde var. Oyun disiplini ve beraber hareket ederek istediğimizi aldık. Buradan kazanıp dönmek son derece önemliydi. Kazanarak dönmek, böyle bir haftadan çok önemli. Yolumuz güzel bir yol.
"Cuma günü oynayacağımız Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onların sabrını, desteğini istedik. Oyuncularım, dışarıda kalanlar, kulübedekiler... Güzel duygu yaşıyoruz."
"Oyuncularımı tebrik ediyorum, Göztepe'ye başarılar diliyorum. Maestro'nun sözlerine teşekkür ederiz, yeni geldi. Cesaretli ve baskılı oyun oynatmaya çalışıyor. Herkes dersine çalışıyor ve oynatmaya çalışıyoruz. Oyunu daha doğru oynamaya çalıştık."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...