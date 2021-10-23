Göztepe 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye konuk oldu. Bordo mavililer, zorlu karşılaşmadan Gervinho'nun attığı golle 1-0 galip geldi. Fırtına, bu galibiyetle 24 puana ulaşarak liderliğini korudu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Bordo mavililer maça, Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho ve Djaniny ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Fırtına, 56. dakikada Gervinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakada başka gol olmadı ve Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla döndü.

Bordo mavililer, bu sonuçla 10 hafta sonunda 24 puana ulaşarak haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. İzmir temsilcisi Göztepe ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

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