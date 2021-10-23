TRABZONSPOR HABERLERİ - Vitor Hugo korkuttu! Göztepe - Trabzonspor maçında...
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da tecrübeli stoper Vitor Hugo, mücadelenin ilk yarısında Göztepeli futbolcu Cherif Ndiaye ile hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. İşte o an...
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor , Göztepe 'ye konuk olurken, karşılaşmanın 18. dakikasında çok tehlikeli bir an yaşandı.
Göztepe'nin Senegalli forveti Cherif Ndiaye ile Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucunda iki futbolcu da yerde kalırken, Hugo'nun kaşı açıldı. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına girerken, iki oyuncuya da ilk müdahale saha içinde yapıldı. Hugo'nun kaşı bantlanırken, yıldız oyuncu tedavisinin ardından oyuna dönebildi. Ndiaye ise ciddi bir sorun yaşamadı.
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
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