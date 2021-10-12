Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zirve yarışındaki iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. Futbolseverler heyecanla maçı bekliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ!

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM NE?

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

BİLETLER TÜKENDİ!

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

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