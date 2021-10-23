23 Ekim 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ!
Göztepe Trabzonspor maçında sakatlık şoku! Yusuf Sarı hastaneye götürüldü
Göztepe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Yusuf Sarı, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Genç futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Yusuf Sarı sakatlık yaşadı. İkinci yarıya devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Siopis dahil oldu.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ!
Bordo-mavililerin genç futbolcusu Yusuf Sarı, yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yusuf Sarı'nın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
KOLU ALÇIYA ALINDI!
Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı'nın kolu alçıya alındı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...