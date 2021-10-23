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Göztepe Trabzonspor maçında sakatlık şoku! Yusuf Sarı hastaneye götürüldü

Fırtına’da sakatlık şoku! Hastaneye götürüldü
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Göztepe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Yusuf Sarı, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Genç futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Yusuf Sarı sakatlık yaşadı. İkinci yarıya devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Siopis dahil oldu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ!
Bordo-mavililerin genç futbolcusu Yusuf Sarı, yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yusuf Sarı'nın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

KOLU ALÇIYA ALINDI!

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı'nın kolu alçıya alındı.

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