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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i belli oldu!

Trabzonspor’un Göztepe maçı 11’i belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Fırtına'da hedef, İzmir deplasmanından da kayıpsız dönerek koltuğu sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Trabzonspor'u da mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Göztepe Trabzonspor maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu.

İşte Fırtına'nın 11'i;

Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.

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