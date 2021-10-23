Göztepe - Trabzonspor maçı CANLI (Trabzonspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Fırtına, kazanarak iyi gidişatını devam ettirmek istiyor. İzmir temsilcisi ise 3 puanın sahibi olarak moral kazanmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Fırtına'da hedef, İzmir deplasmanından da kayıpsız dönerek koltuğu sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Trabzonspor'u da mağlup ederek seri yakalamak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can,Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif, Lourency, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.

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