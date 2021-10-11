11 Ekim 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor futbolcular konusunda büyük bir artış yaşadı!

Fırtına’dan rekor artış!
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Trabzonspor'da ödenen ve bonservis ve yıllık ücretler düşerken oyuncuların sergilediği performansla oyuncu değerleri tavan yaptı. Buna göre Trabzonspor'un kadro değeri 96,3 milyon Euro alarak gösteriliyor, yani maaş bütçesinin 4 katı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da oyunculara ödenen toplam maaş 25 milyon Euro seviyesinin altındayken kadro değeri ise geçtiğimiz sezonlara göre zirve yaptı. Bordo-mavililerin, oyunculara ödediği toplam maaş, 25 milyon Euro bandını geçmezken, kadro değeri ise geçtiğimiz sezonlara göre zirve yaptı. Transfermarkt'a göre, Bordo-Mavili kulübün kadro değeri 96,3 milyon Euro alarak gösteriliyor, yani maaş bütçesinin 4 katı. Süper Lig'de en kıymetli kadro, 127,5 milyon Euro ile Beşiktaş 'a ait. Fenerbahçe 'nin 114,3 milyon Euro, Galatasaray 'ın ise 102.8 milyon Euro'luk kadrosu var. Trabzonspor en değerli ismi ise 19 milyon Euro'luk tahmini değeriyle Uğurcan Çakır.



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