TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan takıma rehavet uyarısı!
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Avcı "Evet Fenerbahçe derbisini kazanmak güzeldi ama her maç 3 puan, birinin diğerinden daha fazla önemi yok. Göztepe'yi de mutlaka mağlup etmeliyiz" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmen şahlanmış durumda. Bordo-mavililer, Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2.3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Karadeniz devi, geçen sezonun 8'inci haftası sonrasında göreve getirilen başarılı hoca ile 41 lig maçına çıktı. Bordomavili takım, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, muhteşem bir grafik ortaya koydu. Bütün bu istatistiklere sahip Trabzonspor'da yarın oynanacak Göztepe maçı öncesi Abdullah Avcı, oyuncularının motivasyonunu artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
SONUNA KADAR SAVAŞALIM
Tecrübelı teknik adam, Fenerbahçe derbisinin oyuncularında bir rehavet yaratmaması için antrenmanlarda işi çok sıkı tutuyor, sık sık ikazlarda bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Bordomavili çalıştırıcı, son yapılan idmanda da uyarıda bulunarak, "Her maç üç puan, birinin diğerinden daha fazla önemi yok. Biz bir seri yakalamalıyız. O yüzden Göztepe karşılaşmasını da mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için gereken mücadeleci ruhumuzu, başarıya olan inancımızı sahaya yansıtmamız şart. Daha ligin başındayız ve kazandığımız, başardığımız bir şey yok. Fenerbahçe derbisinde aldığımız galibiyetin daha değerli olması için Göztepe maçını da kazanmalıyız. Bunun için sonuna kadar savaşmalıyız" dedi.
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